MİT'in sınır ötesi operasyonuyla yakalanmıştı! İsim verdi: Suç ortağı da gözaltında... Geniş güvenlik önlemi ile adliyeye sevk edildiler

Haberin Devamı

MİT'in yaptığı çalışmada Suriye'deki kamplarda askeri eğitim alıp, TSK'nın üsleri ile bir konvoya düzenlenen bombalı saldırıların planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlenen El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın, arandığını anlayınca bir Afrika ülkesine kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin 2014-2019 yılları arasında Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı, Taka kentinde 3 bombalı saldırı düzenlediği saptandı. Baykara'nın, Türkiye'deki hassas noktalara ilişkin eylem planladığı, bunları gerçekleştirmek için de örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.

ADANA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Bu tespitler sonrası harekete geçen MİT, Baykara'yı kaçtığı Afrika ülkesinde yakalayıp yurda getirdi. İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden terörist, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve hareket ettiği diğer teröristleri açıkladı. Baykara, ifadesinin ardından eylem planladığı iller arasında yer alan Adana'ya götürüldü.

Haberin Devamı

SUÇ ORTAĞI DA YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Baykara'nın verdiği isimler doğrultusunda eylemlerde birlikte hareket ettiği belirlenen Y.A.'yı adresine düzenlenen operasyona yakaladı. Y.A.'nın evinde ele geçirilen cep telefonu, bilgisayar ve hard disk, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Y.A., ifadesinde, Baykara ile birlikte örgüt adına düzenledikleri eylemleri itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet Baykara ile Y.A., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ile soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.