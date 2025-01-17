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MİT’in 90 yıllık ‘casus’ belgesi... Times muhabiri takip altında

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Times Muhabiri#Walter Collins
MİT’in 90 yıllık ‘casus’ belgesi... Times muhabiri takip altında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı, faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins’in irtibatlı olduğu muhabirin, aslında Teşkilat adına çalıştığına ilişkin bilgilerin yer aldığı 1935 tarihli istihbarat raporunu internet sayfasında yayımladı.

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MİT’in resmi internet sitesinde, “Özel Koleksiyon” sekmesi başlığı altında yer alan “belgeler” kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi. Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins’in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu. 2 Şubat 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

‘TÜM DİREKTİFLERİ BİZE GÖSTERECEK’

“Kollins, 28 Ocak 1935’te İstanbul’a dönmüştür. Buradan gazete muharrirlerinden Bay Nurettin’le görüşmüş ve Ankara muhabiri olarak angaje etmiştir. Bay Nurettin, Kollins için yazacağı telgrafları ve ondan alacağı direktifleri bize gösterecektir. İlk verdiği talimatta, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasını söylemiştir. Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior Oteli olduğunu söylemiştir. Burada Bay Nurettin’le temasa geçilerek Kollins’in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının bu yoldan takibini ve bildirilmesini dilerim.”

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MİT’in 90 yıllık ‘casus’ belgesi... Times muhabiri takip altında

ATATÜRK VE İNÖNÜ’NÜN KOD ADLARI ROBERTSON VE SMITH

Raporda, Collins’in irtibatlı olduğu muhabire, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasına ilişkin talimatları da yer aldı.

MİT’in 90 yıllık ‘casus’ belgesi... Times muhabiri takip altında

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Times Muhabiri#Walter Collins

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