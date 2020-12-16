Mithat Sevin Koronavirüs dolayısıyla vefat etmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Mithat Sevin kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

MİTHAT SEVİN KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

21-22 Şubat 2015 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul'da Genel Başkan Yardımcılığına (Mali İşler) seçilen Mithat SEVİN, MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) Antalya Şubesi Yönetiminde yer alarak başladığı sivil toplum çalışmalarına 1990 yılında Öğretmenler Vakfı Gaziantep Şubesi kurucu üyeliği, 2005 yılında İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şube ikinci başkanlığının ardından 2007- 2011 arası şube başkanlığını yürüttü. Gaziantep’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını GÖNÜL-KUR adıyla oluşturduğu platformun başkanlığını yürütmektedir. 2005 yılında Gaziantep’te İHH’nın kurulmasına da öncülük etmiştir.



1997 yılında Gaziantep Şube Başkan Vekilliğiyle sendikal hayata başladı. 1999 yılında Şube Başkanlığı görevini 2003 yılında İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevi nedeniyle bıraktı. 2003-2005 Şahinbey İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, 2005-2009 İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, 2009-2010 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında teşkilatın talebi üzerine Şube Başkanlığı ve Memur Sen İl Temsilciliği görevine getirildi.

Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan SEVİN, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.