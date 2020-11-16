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Haber Giriş: 16.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mithat Melen de korona kurbanı

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Mithat Melen de korona kurbanı
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Eski Başbakan ve Milli Savunma Bakanı Ferit Melen’in oğlu Prof. Dr. Mithat Melen (73), COVID-19 teşhisiyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. MHP’den 23’üncü dönem (2007–2011) İstanbul Milletvekili seçilen Prof. Dr. Mithat Melen, dün İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hastane yetkilileri, Mithat Melen’in 3 Kasım’da COVID-19 teşhisiyle hastaneye yattığını, 7 Kasım’da yoğun bakıma alındığını, 14 Kasım’da da hayatını kaybettiğini belirtti.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin İşletme Muhasebe Bölümü’nü 1971 yılında bitiren Mithat Melen, aynı yıl çalışma hayatına, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü’nde memur olarak başladı. 1973 yılında NATO sekreteryasına uluslararası memur olarak girdi. 1977 yılında Brüksel Maliye Ataşesi oldu. 1979 yılında Brüksel Maliye Müşavirliği’ne yükseldi. 1984 yılında Hazine Dış Ticaret Müsteşarı Özel Danışmanlığı yaptıktan sonra 1986-1989 yılları arasında OECD nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği’nde Ekonomi Ticaret Müşavirliği’ne getirildi. Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı yaptı. 1992’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent, 1996 yılında da profesör oldu.

Mithat Melen 1992 yılından itibaren, çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazıları yazıyordu.

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