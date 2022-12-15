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'MİT'e alacağız' diyerek iğrenç tuzak! İki okul müdürü için flaş talep

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#Konya#Okul#Öğrenci
MİTe alacağız diyerek iğrenç tuzak İki okul müdürü için flaş talep
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 10:32

Lise öğrencisi G.A.'ya (17), elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarda bulunduğu olayda, 2 okul müdürü hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, G.A.’yı derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp şüpheliyle tanıştıran kendi okulunun müdürü H.A. ve odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

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Kentteki bir lisenin müdürü H.A., kasım ayı başında son sınıf öğrencisi olan G.A. adlı kızı, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

OKUL MÜDÜRLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunduklarını söyledi. G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, “Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir.

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MİTe alacağız diyerek iğrenç tuzak İki okul müdürü için flaş talep

Lise öğrencisi G.A.

Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz” dedi.

MİTe alacağız diyerek iğrenç tuzak İki okul müdürü için flaş talep

Ahmet Mandal...

OKULA YENİ MÜDÜR ATANDI

Bu arada, açığa alınan OKUL müdürlerinden H.A.’nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

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#Konya#Okul#Öğrenci

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