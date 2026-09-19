MIT’den Harvard’a... Bedava dersler

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SOSYAL medyada son günlerde “Harvard Üniversitesi bütün alanlardaki çevrimiçi kurslarını ücretsiz yaptı” paylaşımları yayılıyor. Paylaşımlarda İngilizce, Excel, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitim alınabileceği, kursların sonunda Harvard sertifikasına sahip olunabileceği öne sürülüyor. Bu bilgi doğru ama eksik. Çünkü uzaktan eğitim imkanı sağlayan başka köklü kurumlar da var. Mesela Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Yale, Princeton ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri de çok sayıda ders, akademik içerik ve konferansı internet üzerinden ücretsiz erişime açıyor.

HARVARD: Harvard Üniversitesi’nin resmi çevrimiçi eğitim kataloğunda 4 Eylül itibarıyla “ücretsiz” 129 ders bulunuyor. Dersler; bilgisayar bilimleri, veri bilimi, programlama, sağlık, tıp, sosyal bilimler, beşerî bilimler, matematik, sanat ve eğitim gibi farklı alanlara yayılıyor. Ücretsiz seçenekler arasında “CS50: Bilgisayar Bilimine Giriş”, “Python ile Yapay Zekâya Giriş”, “Siber Güvenliğe Giriş”, “Araştırmalar İçin Python”, “Sinirbilimin Temelleri”, “Erken Çocukluk Gelişimi”, “İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkileri” ve “Adalet” gibi dersler yer alıyor. Programların büyük bölümü kişinin kendi hızında ilerlemesine imkân tanıyor. Bazıları birkaç hafta, bazıları ise 10-15 hafta sürüyor.

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MIT’DEN: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün MIT OpenCourseWare platformu, ölçeği bakımından en geniş ücretsiz akademik kaynaklardan biri. Platformda MIT’nin bütün müfredatına yayılan 2 bin 500’ü aşkın derse ait ders notları, videolar, sınavlar, ödevler ve okuma listeleri bulunuyor. İçeriklere erişmek için kayıt yaptırmak veya hesap oluşturmak gerekmiyor. Başlangıç ve bitiş tarihi de bulunmadığından kullanıcılar materyalleri kendi hızlarında çalışabiliyor. Ancak MIT, OpenCourseWare üzerinden kredi ya da sertifika vermiyor. Dolayısıyla bu platform bir uzaktan diploma programı değil, üniversitenin ders materyallerini dünyaya açtığı ücretsiz bir akademik kaynak niteliğinde.

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YALE: Yale Üniversitesi de Open Yale Courses aracılığıyla bazı lisans derslerinin tamamını ücretsiz yayımlıyor. Psikolojiye giriş, finansal piyasalar, oyun teorisi, siyaset felsefesi, fizik, biyomedikal mühendisliği, Roma mimarisi, modern şiir ve Amerikan tarihi gibi alanlardaki dersler video, ses kaydı ve yazılı döküm seçenekleriyle izlenebiliyor. Bu içeriklere ulaşmak için kayıt gerekmiyor. Derslerin müfredatları, önerilen okumaları, sınavları ve problem setleri de paylaşılabiliyor. Ancak Yale de bu platform üzerinden üniversite kredisi, diploma veya sertifika vermiyor.

PRINCETON: Princeton Üniversitesi’nin çevrimiçi eğitim girişimi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 30 ders hazırlandı ve bu içerikler 190’dan fazla ülkede yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştı. Üniversite, çevrimiçi derslerinin ücretsiz olduğunu ancak akademik kredi sağlamadığını

açıkça belirtiyor. Princeton’ın Coursera ve edX üzerinden sunduğu programlar arasında gıda etiği, küresel sistemik risk, anayasal yorum, sivil özgürlükler, algoritmalar, Bitcoin ve kripto para teknolojileri, bilgisayar mimarisi, yapısal mühendislik ve dünya tarihi gibi başlıklar bulunuyor. Bazı platformlarda dersi izlemek ücretsiz olsa da ek hizmetler veya sertifika için ücret talep edilebiliyor.

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OXFORD: Oxford Üniversitesi’nde Harvard’dakine benzer biçimde yüzlerce ücretsiz ve sertifikalı kursu kapsayan tek bir katalog bulunmuyor. Buna karşılık üniversite, Oxford Podcasts platformunda 800’ü aşkın akademik seri ile konferans ve söyleşiyi herkese açık biçimde yayımlıyor. Platformda yapay zekâ etiği, eğitim, bağışıklık bilimi, gazetecilik, göç, ekonomi, arkeoloji, bilgisayar bilimleri ve tarih gibi çok sayıda alanda içerik bulunuyor. Ancak bunlar çoğunlukla yapılandırılmış ve ölçme-değerlendirme içeren kurslar değil; akademik ders, konferans ve podcast serileri. Dolayısıyla bu içeriklerin sonunda Oxford sertifikası veya üniversite kredisi verilmiyor.