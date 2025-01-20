×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'MİT'çiyim' yalanıyla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Şanlıurfa#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 12:35

Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen M.P., yakalanıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen M.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, sahte MİT mensubu adresinde gözaltına alındı.

MİTçiyim yalanıyla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Şanlıurfa#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!