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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

MİT yakalamıştı; tutuklandı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
MİT yakalamıştı; tutuklandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ukrayna’da yaptığı bir operasyonla yakalanan PKK/KCK’lı terörist İsa Özer, getirildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda SEGBİS’le bağlandığı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.

Özer, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılınca Türkiye’den kaçarak Ukrayna’ya giden PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT’in Odesa şehrinde yaptığı bir operasyonla önceki gün yakalanmıştı. İsa Özer’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak ve resmi belgede sahtecilik’ gibi suçlardan açılmış çok sayıda davasının olduğu öğrenildi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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