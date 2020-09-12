MİT yakalamıştı; tutuklandı

Özer, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılınca Türkiye’den kaçarak Ukrayna’ya giden PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT’in Odesa şehrinde yaptığı bir operasyonla önceki gün yakalanmıştı. İsa Özer’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak ve resmi belgede sahtecilik’ gibi suçlardan açılmış çok sayıda davasının olduğu öğrenildi.