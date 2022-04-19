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MİT yakalamıştı! DEAŞ'lı 2 terörist adliyeye sevk edildi

#MİT#DEAŞ#Terörist
MİT yakalamıştı DEAŞlı 2 terörist adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen DEAŞ'lı teröristler Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, adliyeye sevk edildi.

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DEAŞ’lı teröristler Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan Moran ve Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelilerin ifadelerinde Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ üyelerine de yardım ettiklerini belirttiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı teröristler, Hatay Adliyesi’ne sevk edildi. 

MİT yakalamıştı DEAŞlı 2 terörist adliyeye sevk edildi

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#MİT#DEAŞ#Terörist

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