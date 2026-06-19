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MİT yakalamıştı! DEAŞ'ın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı

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#MİT#DEAŞ#Ahmet Kazancı
MİT yakalamıştı DEAŞın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 16:35

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan ve Konya’ya getirilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı.

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MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ’ın Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı tespit edildi. Kazancı’nın DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev yaptığı saptandı.

MİT yakalamıştı DEAŞın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı

ÖRGÜTSEL FAALİYETLER İÇİNDE YER ALDI

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Kazancı’nın, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’ın sözde Türk Medya Sorumlusu 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca Kazancı’nın, Özgür Altun’un yakalanmasının ardından yerine geçerek örgütsel faaliyetleri devraldığı da belirlendi.

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TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ahmet Kazancı’nın, Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu, Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapıp, örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Bunun üzerine MİT, operasyon için düğmeye bastı. Örgütsel faaliyetleri takip edilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

MİT yakalamıştı DEAŞın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı

KONYA'YA GETİRİLDİ

Ahmet Kazancı, soruşturma kapsamında 2 gün önce Konya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kazancı, ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kazancı, tutuklandı.

Gözden KaçmasınMİTten DEAŞ operasyonu: Sözde medya yapılanmasından sorumlu Ahmet Kazancı yakalandıMİT'ten DEAŞ operasyonu: Sözde medya yapılanmasından sorumlu Ahmet Kazancı yakalandıHaberi görüntüle

 

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#MİT#DEAŞ#Ahmet Kazancı

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