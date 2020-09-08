MÄ°T ve TSK etkisiz hale getirdi PKK, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine bu yalanÄ± sÃ¶ylediâ€¦

BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden "Dozdar Hamo" kod adlÄ± terÃ¶rist Abdulrehman Hamo'nun, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) operasyonuyla Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesinde etkisiz hale getirilmesinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan, "ArtÄ±k baÅŸka alanda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlendirildi" ya da "Gizli bir faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor" gibi yalanlarla Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±ndan gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â Â Â

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, MÄ°T'in istihbarat aÄŸÄ±na takÄ±lan sÃ¶zde KCK YÃ¼rÃ¼tme Konseyi Ãœyesi, KCK BasÄ±n ve Ä°letiÅŸim Sorumlusu Hamo yakÄ±n takibe alÄ±ndÄ±, terÃ¶ristin iliÅŸkileri ve gÃ¼nlÃ¼k rutini analiz edildi.Â Â Â Â Â

Operasyon iÃ§in uygun zamanÄ± bekleyen MÄ°T'in verdiÄŸi istihbarat ile harekete geÃ§en TSK, 26 KasÄ±m 2019'da Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen nokta operasyonla Hamo'yu etkisiz hale getirdi.Â Â Â Â Â



MÄ°T, operasyonun ardÄ±ndan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Ã¼st dÃ¼zey bir yÃ¶neticinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ sonrasÄ±nda nasÄ±l bir politika izlendiÄŸi"ni de analiz etti.Â Â Â Â Â

Ã–rgÃ¼tÃ¼n, Hamo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyen mensuplarÄ±na uzun sÃ¼re "ArtÄ±k baÅŸka alanda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor" gibi yalanlarla Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinden gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â Â Â Â Â

TerÃ¶ristbaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'dan eÄŸitim alanlar arasÄ±nda bulunan Hamo'nun, Ã§ok sayÄ±da silahlÄ± eylemin planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu, Ã¶rgÃ¼te 1990'da Suriye'den katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 2011-2016 arasÄ±nda Suriye'de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finans ve lojistik sorumluluÄŸunun yanÄ± sÄ±ra PKK'nÄ±n Suriye yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n sÃ¶zde yÃ¶netim kurulunda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ÄŸrenildi.





