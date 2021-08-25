MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMİT ve polisten ortak operasyon! Otelde 26 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem MİT ve polisten ortak operasyon! Otelde 26 kaçak göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-
Haber Giriş: 25.08.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

MİT ve polisten ortak operasyon! Otelde 26 kaçak göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MİT ve polisten ortak operasyon! Otelde 26 kaçak göçmen yakalandı

Van'da MİT ve polisin koordinasyonunda bir otele yapılan baskında 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesi ile 4 kişi gözaltın alındı.

MİT Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde bir otele operasyon düzenlendi. Otelde yapılan aramalarda 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 4 kişi ise gözaltına alındı

Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

MİT ve polisten ortak operasyon Otelde 26 kaçak göçmen yakalandı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi