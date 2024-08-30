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MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Terör örgütü PKK'lı Denis Daniel Korkmaz yakalandı

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#MİT#TERÖR#FRANSA
MİT ve Jandarmadan ortak operasyon Terör örgütü PKKlı Denis Daniel Korkmaz yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 13:34

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerinin arından sınır dışı edildi.

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MİT, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz, Fransa’da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.

İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etti ancak MİT’ten kaçamadı.

Denis Daniel Korkmaz’ın Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde olduğu MİT tarafından tespit edildi. Korkmaz’a yönelik operasyon için geçildi. Gözaltına alınan Korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi. Korkmaz’ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

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#MİT#TERÖR#FRANSA

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