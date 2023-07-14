×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MİT ve İstanbul polisinden ortak operasyon: Fethullah Gülen'in yeğeni, ailesiyle birlikte gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#MİT
MİT ve İstanbul polisinden ortak operasyon: Fethullah Gülenin yeğeni, ailesiyle birlikte gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 06:44

FETHULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ile kayınvalidesi Mine Öztürk, Sancaktepe'de örgüte ait "gaybubet" evinde, MİT ve İstanbul polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. 

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgütün ele başı Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in, hakkında yakalama kararı bulunan ancak firari olan oğlu Selman Gülen ile eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk ile Sancaktepe'de örgüte ait bir "gaybubet" evinde kaldığını tespit etti.

MİT ve İstanbul polisinden ortak operasyon: Fethullah Gülenin yeğeni, ailesiyle birlikte gözaltında

Uzun süre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından dün gece söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk yakalanarak gözaltına alındı. 

Haberin Devamı

14 BİN DOLAR VE 2 SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, adreste yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital materyal, 14 bin Amerikan doları, 560 Estonya kronu ve 2 sahte pasaport ele geçirildi.

MİT ve İstanbul polisinden ortak operasyon: Fethullah Gülenin yeğeni, ailesiyle birlikte gözaltında

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin yakalandıkları adreste yaklaşık bir yıldır saklandıkları, Fethullah Gülen'in talimatı ile Bankasya'ya para yatırdıkları, FETÖ'nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunanlar ile irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu tespit edildi. Örgüt elebaşının yeğeni Selman Gülen'in halen FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasında faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Operasyon#MİT

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması