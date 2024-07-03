MİT ve İçişleri birlikte çalıştı... Provokasyonlara karşı ‘gereken yapıldı’

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Son birkaç gündür Kayseri ile başlayıp Suriye’ye de yayılan olaylar, Türkiye’yi teyakkuza geçirdi. Güvenlik kaynakları, olaylara gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisini paylaşarak, şu bilgileri verdi:

* KARŞILIKLI EYLEMLER: “Türkiye’de provokatörlerin Suriyelilere yönelik düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye’nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana geldi. Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli’de gece boyu Suriyelilere, işyerlerine ve araçlarına yönelik eylemler olduğu gözlemlendi. Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapıldı.

* SALDIRGANLAR YAKALANDI: MİT, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde (El Bab’da) eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip ederek gerekli müdahaleleri yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı. Olayları kızıştıran her bir kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.”

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* SINIR KAPILARI KAPATILDI: Yaşanan olayların ardından Türkiye’den Suriye’ye açılan sınır kapıları ise geçici süreliğine kapatıldı. Suriye’de görev yapan Türk siviller için de ek güvenlik önlemleri alındı. Olaylar sırasında indirilen Türk bayraklarının yerlerine yenileri göndere çekildi.

SMO, TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenlerinin oluşturduğu Müşterek Kuvvetler, ülkenin kuzeyinde Türk bayrağını göndere çekerek, “kardeşiz” mesajı paylaştı. Muhaliflerin oluşturduğu Suriye Geçici Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamada da “Özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Kayseri’de yaşanan olayları bahane ederek Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı ve devrimin kazanımlarını baltalamayı amaçlayan kışkırtıcı eylemleri reddetmeye ve çağrılara uymamaya davet ediyoruz. Suriye halkı, bu olayların devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye halklarının ilişkilerine zarar vermek amacıyla desteklendiğinin farkındadır denildi.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER: DİKKATLE İZLİYORUZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TSK Komuta Kademesi, Bakan Yardımcıları ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans yaptı. Burada Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan son olayları değerlendiren Güler, “Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır” dedi.