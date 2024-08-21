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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mehnaz Omar'ı İstanbul'da yakaladı

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#MİT#Emniyet#PKK
MİT ve Emniyetten ortak operasyon Mehnaz Omarı İstanbulda yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 14:51

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omar'ı İstanbul'da yakaladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz Omarı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı Mehnaz Omarı, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, PKK/KCK’lı Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omarı, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

MİT ve Emniyetten ortak operasyon Mehnaz Omarı İstanbulda yakaladı

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FİNLANDİYA YAPILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Uzun süredir MİT’in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz Omarı, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omarı’nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

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#MİT#Emniyet#PKK

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