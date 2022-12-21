Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! 8 terörist Hatay'da yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#HATAY#Terör
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 13:09

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.

Haberin Devamı

MİT ve polisin ortak çalışması ile DEAŞ'ın sözde Sahil Taburu Komutanı 'Abu Süleyman El Aşkar' kod adlı Ahmed Ali ile beraberindeki teröristlerin, Hatay'daki örgüt evlerinde saklandıkları tespit edildi. 2022 Kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye biat ettikleri belirlenen teröristlere yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist, gözaltına alındı. Teröristlerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 2 adet bıçak ve Türk bayrağı yakmalarına ilişkin görseller ele geçirildi.

MİT ve Emniyetten ortak operasyon 8 terörist Hatayda yakalandı

Haberin Devamı

Şüpheliler ilk ifadelerinde temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, burada Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları için talimat aldıklarını itiraf etti.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan enflasyon mesajı: Tepetaklak aşağıya ineceğine hep beraber şahit olacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tepetaklak aşağıya ineceğine hep beraber şahit olacağızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#HATAY#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası
Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası
Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance