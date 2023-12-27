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MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon! Firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalandı

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#MİT#Fetö#Terör
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 11:50

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda firari FETÖ/PYD mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

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MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

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#MİT#Fetö#Terör

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