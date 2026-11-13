MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliğinden daha önce haklarında işlem yapılan veya yapılmayan örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, bugün şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.