MİT ve Emniyet birlikte hareket etti: Almanya'nın aradığı suç makinesi İzmir'de yakalandı

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İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir’de yakalandı.
MİT DE OPERASYONA DAHİL OLDU
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;
Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir’de yakalandı.
Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.