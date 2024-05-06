MİT uyardı: Casusluk ağına düşmeyin

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) internet sitesinde yayınladığı videoda, istihbaratın çok geniş bir hedef kitlesi, çok yönlü çalışma kolları ve çok boyutlu hedefleri bulunduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi: “Hasım veya hasım olması muhtemel istihbarat mensupları, vatandaşlarımızla çeşitli yöntemlerle irtibat kurmaktadır. Ülkemizin menfaatlerini, birliğini, bütünlüğünü ve değerlerini hedef alan hasım istihbarat servisleri, irtibat kurdukları vatandaşlarımızı casus olarak devşirebilmektedir. İstihbarat servisleri, istifade ettikleri casuslardan, açık kaynak bilgilerinden analiz çalışması ya da rapor hazırlamasını isteyebilmektedir. Hedeflerindeki şahısların adres bilgilerini öğrenmelerini, önemli bina veya tesislere ilişkin keşif çalışması yapmalarını talep edebilmektedir.”

Haberin Devamı

SUÇ ÖRGÜTLERİNİ DE KULLANIYORLAR

Hasım (düşman) istihbarat servislerinin organize suç ve terör örgütlerini casusluk amacıyla kullanabildiğine de dikkat çekildi:

“Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yabancı ülke istihbarat mensuplarına yardımcı olmanın bir suç olduğu bilinmelidir. Tanımadığımız kişilerin yönelttiği irdeleyici, şüpheli ve hassas içerikli sorulara cevap vermeden önce soruyu soranın kim olduğu sorgulanmalıdır. Şüpheli hareketlerle karşılaşılması durumunda ivedilikle emniyet birimlerine haber verilmelidir. Vatandaşlarımız ‘www.mit.gov.tr’nin ana sayfasında yer alan ‘nasıl yardım edebilirsin’ kısmından, önemli gördüğü, şüphelendiği veya ihbar etmek istediği hususları paylaşabilmektedir.”

MOSSAD’A AJANLIK YAPANLAR YAKALANMIŞTI

MİT’in yaptığı paylaşımının, İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın Türkiye’deki casusluk ağına yönelik yapılan operasyonların ardından gelmesi dikkat çekti. MİT, son dönemlerde MOSSAD adına Türkiye’de casusluk faaliyeti yürüten oluşumlara yönelik birçok operasyona imza attı. MİT’in yaptığı operasyonlarda İsrail adına casusluk yapan aralarında özel dedektiflerin, kamu çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. İsrail adına casusluk yapan şüphelilerin, MOSSAD ajanları ile gizli haberleşme yöntemleriyle iletişim kurdukları, MOSSAD’ın talimatlarıyla Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundukları da ortaya çıkmıştı.