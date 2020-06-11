MİT-TSK ortak operasyonu: 10 milyonluk teröriste Kandil’in derinlerinde nokta atışı

1966 doğumlu İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK’ya 1989’da Avrupa’dan katıldı. 1991-1994 yıllarında Kahramanmaraş kırsalında faaliyet yürüten İsmail Nazlıkul’un, 1995-2005 yılları arasında yurtiçindeki birçok terörist eylemin arkasındaki isim olduğu belirlendi. 2006-2007 yıllarında Zap kampında teröristleri eğiten, 2009’da Irak/Gare’de ‘HPG Basın İrtibat Merkezi’ sorumluluğu yürüten İsmail Nazlıkul 2012’de Kandil’e geçti ve PKK Merkez Komitesi üyeliğine getirildi. Mayıs 2020’de PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi oldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olan İsmail Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ olarak da anılıyordu. İçişleri Bakanlığı başına 10 milyonluk ödül koymuştu.

Abdullah Öcalan ve İsmail Nazlıkul

SİNYALİ İZLEYİP BULDULAR

Türk Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda peş peşe düzenlenen hava operasyonlarıyla Kandil’i vurdu. Teröristler paniğe kapılmış, İsmail Nazlıkul da bölgeyi terk etmişti. Kandil’in iç bölgelerinde sık sık adres değiştirmeye başladı. Ancak MİT peşindeydi. En son 25 Mayıs 2020 günü terör örgütünün yayın organlarına demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı yayının sinyallerini takip ederek İsmail Nazlıkul’un Kandil eteklerinde, Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Bradost bölgesinde gizlendiğini tespit etti.

İHA İZLEDİ, ATMACA FİLO VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’lar bölgeyi yakın takibe aldı. İsmail Nazlıkul’un olası bir yer değişikliği de böylece izlenecekti. 26 Mayıs’ın ilk saatlerinde, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan Atmaca Filosu’na bağlı akıllı mühimmat yüklü F-16 savaş uçakları Kuzey Irak’a girdi. İsmail Nazlıkul’un saklandığı ev İHA’lar tarafından lazerle işaretlenmişti. Atmaca Filosu işaretlenen noktayı saat tam 03.52’de, ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vurdu. İsmail Nazlıkul’la birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesi de etkisiz hale getirildi. Terör örgütü operasyondan sonra TSK’nın Kandil’de sivillere ait olan bir evi vurduğu yalanını ortaya attı. TSK ve MİT ortak operasyonunun duyulmasının ardından terör örgütü, evde İsmail Nazlıkul’un etkisiz hale getirildiğini kabul etti.

ÖRGÜTTE PANİK BAŞLADI

Türkiye’nin sınırdan yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta, örgütün ana karargâhının da bulunduğu bölgede düzenlediği operasyonla Nazlıkul’u etkisiz hale getirmesi örgüt içindeki paniği iyice artırdı. Terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan’ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalar ileri düzey elektronik istihbarat sistemleri tarafından kayıt altına alındı. Karayılan’ın, PKK Başkanlık ve Yürütme Konsey üyelerinden 18 üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini kabul ettiği ve örgütün tepe yönetimine yönelik operasyonları önlemek için yeni yöntemlerin bulunmasını istediği anlaşıldı. Bu kapsamda örgütün tepe yöneticilerini Kandil’in derinliklerindeki Asos ve Pencevin alanlarına kaydırdığı belirlendi. Türkiye’nin yakın takibi nedeniyle örgütün üst düzey kadrolarının gizlenme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığı da istihbarat birimleri tarafından tespit edildi. Kaynaklar son operasyonla örgütten kaçışların artacağını değerlendiriyor.

TERÖRİSTLERE PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

- 15 Ağustos 2018: TSK ve MİT tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, PKK’nın elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden öldürüldü.

- 21 Mart 2019: Rıza Altun ve beraberindeki üç teröriste Kandil’de MİT ve TSK ortak operasyon düzenledi. Altun ağır yaralı kurtuldu. PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu “Navdar” kod adlı Mikail Özdemir, terör örgütünün sözcüsü “Serhat Varto” kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu “Sinan Sor” kod adlı Ali Aktaş etkisiz hale getirildi.

- 27 Haziran 2019: TSK ve MİT’in ortak operasyonunda Kandil Kortej virajlarında “Halmat Diyar” kod adlı terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

‘AZİMLİYİZ KARARLIYIZ’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

İKİ TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise, operasyonlar sonrası terör örgütü PKK’dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teröristlerden birinin Suriye’deki, diğerinin ise Irak’taki terör kamplarından kaçtığı açıklandı.

DEŞİFRE OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye’ye geldiği tespit edilen 4 kişiyi operasyonla gözaltına aldı.