MİT tırlarının durdurulduğu dönemde emniyet müdürüydü! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandı

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

FETÖ’cüleri Tek Tek Yakalıyoruz

Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,

İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu;

Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,

İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek,

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek,

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan;

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Kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı.

Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum.