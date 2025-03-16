MİT TIR’ları firarisi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda devletin güvenliğine ilişkin gizli belgelerle istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, Adana’da MİT TIR’larının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi Ahmet Zeki Gürkan’ın yakalandığını açıkladı. ‘FETÖ’cüleri tek tek yakalıyoruz’ diyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT TIR’larının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G, düzenlediğimiz operasyonla Ankara Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı.”