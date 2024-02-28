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MİT tırları davasında karar: Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası

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#Erdem Gül#MİT#CHP
MİT tırları davasında karar: Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 12:43

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. Gül , örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi.

MİT tırları davasında karar: Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası

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#Erdem Gül#MİT#CHP

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