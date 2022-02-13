MİT TIR’ları bilgilerini temin etti 23 yıl ceza aldı

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FETÖ’nün MİT yapılanmasında temsilci olarak görev yapan Özgür K. yardımcısı olan Recai P. aracılığıyla ile MİT tırlarına ilişkin bilgileri aldığını söyledi.

Dava dosyasına göre, FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasında, “öğretmen” olarak görev yaptığı tespit edilen Recai P. hakkında Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Kapalı yapılan duruşmalarda mahkeme, 1 Nisan 2021 tarihinde davaya ilişkin kararını vererek, sanığa “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “siyasi ve askeri casusluk” suçlarından 23 yıl 8 ay hapis cezası verdi.