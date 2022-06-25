MİT terörün bir silahını daha yok etti

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği bir operasyonla terör örgütü PKK içinde kilit görevler üstlenmiş olan KONGRA-GEL Başkanlık Divanı Üyesi “Raperin” kod adlı terörist Delal Azizoğlu’nu etkisiz hale getirdi.
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MİT geçen pazar günü de Süleymaniye/Kelar’da SİHA atışıyla PYD/YPG’li Hüseyin Şibli’yi öldürmüştü. Güvenlik kaynaklarına göre Delal Azizoğlu 2018’den bu yana KCK Yüksek Adalet Divanı yönetiminde de yer alıyordu.