MİT terörün bir silahını daha yok etti

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MİT geçen pazar günü de Süleymaniye/Kelar’da SİHA atışıyla PYD/YPG’li Hüseyin Şibli’yi öldürmüştü. Güvenlik kaynaklarına göre Delal Azizoğlu 2018’den bu yana KCK Yüksek Adalet Divanı yönetiminde de yer alıyordu.