MİT, Temir Dükancı'yı Suriye'de yakalamıştı! Kanlı saldırıda Suriye istihbaratı izi... Reyhanlı katliamını Esad planlamış

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Dükancı'nın Suriye'de olduğunu belirledi.

Lübnan'a kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan Dükancı'nın, burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı ve bunun için sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Dükancı, MİT'in, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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MİT, terör saldırısının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

TEMİR DÜKANCI HAKKINDA KRİTİK BİLGİLER! BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, terörist Temir Dükancı ile ilgili şu bilgileri aktardı:

MİT son yılların en büyük operasyonuna imza attı. 53 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamında 3 önemli isim tespit edilmişti. Diğer 2 kişi yakalanmıştı ama asıl en önemli isim, bombacıydı. Temir Dükancı, bombacıydı. 2006-2012 yıllarında Esad dönemi Suriye’nin istihbarat birimi ile tanışıyor. Onların içerisine giriyor.

Temir Dükancı Suriye’de silahlı kuvvetler ve ordu genel komutanlığı istihbarat bölümünün başkanı direkt temas kuruyor. Ona patlayıcı konusunda eğitimler veriyor ve Türkiye’ye karşı kullanıyorlar. Bunu yapan kim Esad dönemi Suriye istihbaratının başındaki isim. Suriye istihbaratı ve Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan iki ayrı kimlik alıyor. Bu kimliklerle Suriye’de dokunulmazlık kazanıyor. Ruhsatlı silah bile vermişler.

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ESAD'DAN KANLI EYLEM TALİMATI

Bu kadar kimliğin verilme sebebi ne? Türkiye’ye yönelik katliam talimatlarını veriyorlar, organize ediyorlar. MİT yaptığı çalışmalarda Reyhanlı’da kullanılan bombaların Esad dönemi Suriye’nin Lazkiye’deki askeri tesislerinden deniz yolu ile alındığı ve Samandağ’a getirildiğini tespit ediyor. Hatay’da bu üç isim minibüs alarak gizli zulalar yapıyorlar.

Patlayıcıları gizleyip kanlı eylemi gerçekleştiriyorlar. Temir Dükancı sevkiyatından itibaren adım adım adım her gelişmeyi Esad’ın istihbarat başkanına bildirdiği tespit ediliyor. Kanlı eylemi Esad’ın istihbarat başkanının bizzat yönettiği belirlendi. Kanlı eylemden önce Temir Dükancı’nın kaçak yollardan Türkiye’ye girdiği de biliniyor. Asıl Ankara ve Konya’da yapılmak istendiği ancak son anda Reyhanlı’da gerçekleştirildiği öğrenildi.