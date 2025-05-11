×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT suçüstü yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#SMS#Sahte Baz İstasyonu
MİT suçüstü yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan, sahte içerikli SMS mesajı aldıklarına dair şikâyetler üzerine teknik inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle yapıldığını belirledi. Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak, kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket edip ödeme talebinde bulunan sahte mesajlar gönderildiği ortaya çıkarıldı.

Yapılan teknik takip çalışmalarında, ‘Patron’ kod adlı kişiden talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden 7 kişi deşifre edildi. Şüphelilerin, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini  hedef aldıkları belirlendi.

Haberin Devamı

SUNUCU ÇİN’DEN

Şüphelilerin getirdikleri cihazlarla topladıkları iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerini, Çin merkezli bir sunucuya aktardığı, bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden oltalama saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Ayrıca, şebekenin teknik cihazları İstanbul’da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi. Söz konusu kişi de gözaltına alındı.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#SMS#Sahte Baz İstasyonu

BAKMADAN GEÇME!