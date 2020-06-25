Üç gazeteci serbest

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Aydın Keser, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik geldi. Tutuksuz sanık Eren Ekinci SEGBİS ile katılırken, hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer ise duruşmaya gelmedi. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savunmasında, “MİT mensubunun şehit olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından duyduk. Onlarca sosyal medya hesabı, milletvekili Ümit Özdağ ve haber siteleri ile gazetelerden öğrendik. Bilgiler ve fotoğraflar alenileştikten, milyonlarca kişiye ulaştıktan sonra haber yaptık. Gazetecilik yaptık” dedi.

Mahkeme, Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolüyle tahliyesine kararı verdi. Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dava 9 Eylül’e ertelendi