MİT şehidini ifşa davasında ilk duruşma 24 Haziran’da

Mahkeme tensip zaptını dün hazırladı. Tensip tutanağında BTK’ya yazı yazılarak odatv.com ve yeniyaşamgazetesi1.com internet sitesinin 23 Şubat 2020’deki içerik sağlayıcısının kim ya da kimler olduğunun bildirilmesi de istenildi. Yakalamalı sanık Erk Acarer hakkında yakalama emri düzenlenmesine de hükmedildi. Sanıkların 19 yıla kadar hapisleri isteniyor.