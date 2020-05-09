Özden ATİK/ DHA
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MİT şehidini ifşa davasında ilk duruşma 24 Haziran’da
Şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan dava açılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu, biri firari 8 sanık, 24 Haziran’da hâkim karşısına çıkacak.
Mahkeme tensip zaptını dün hazırladı. Tensip tutanağında BTK’ya yazı yazılarak odatv.com ve yeniyaşamgazetesi1.com internet sitesinin 23 Şubat 2020’deki içerik sağlayıcısının kim ya da kimler olduğunun bildirilmesi de istenildi. Yakalamalı sanık Erk Acarer hakkında yakalama emri düzenlenmesine de hükmedildi. Sanıkların 19 yıla kadar hapisleri isteniyor.
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