MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı. 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörsitlerin, Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor.