MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı
GeriGündem MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı
Abone Olgoogle-news

VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalandı.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı. 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörsitlerin, Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle