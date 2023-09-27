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MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk etkisiz hale getirildi

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#MİT#PKK#Terör
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 09:32

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa alanına yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye’ye kaydırdığı tespit edildi. Örgütün aktarım faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda; PKK/KCK mensubu 'Berxwedan Çiyager' kod adlı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022’de Türkiye’den Avrupa alanına geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi’nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı, Ekim 2022’de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023’te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve suikast eğitimleri aldığı öğrenildi. 

MİTten nokta operasyon: PKK/KCKlı terörist Mazlum Öztürk etkisiz hale getirildi

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PKK tarafından, Türkiye’nin etki alanına girmediği düşünülen Irak’ın Süleymaniye şehri kırsalında görevlendirilen Mazlum Öztürk'ün faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. Teröristin yeri MİT’in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 

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#MİT#PKK#Terör

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