MİT paylaştı! Nazım Hikmet'e ait yeni arşiv belgesi ortaya çıktı

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Paylaşılan arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile 1950 tarih notu ve "Davet" şiirine ait dizeler yer aldı.

DAVET ŞİİRİNE AİT DİZELER

"Davet" şiirinin dizeleri şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, bu hasret bizim..."