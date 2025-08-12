×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT paylaştı! Nazım Hikmet'e ait yeni arşiv belgesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Nazım Hikmet#Özel Koleksiyon
MİT paylaştı Nazım Hikmete ait yeni arşiv belgesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 20:06

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), şair Nazım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı arşiv belgesi paylaştı.

Haberin Devamı

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Paylaşılan arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile 1950 tarih notu ve "Davet" şiirine ait dizeler yer aldı. 

DAVET ŞİİRİNE AİT DİZELER

"Davet" şiirinin dizeleri şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, bu hasret bizim..."

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Nazım Hikmet#Özel Koleksiyon

BAKMADAN GEÇME!