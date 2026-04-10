MİT paylaştı... 86 yıl önce Ankara’daki casus

Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin(MAH), istihbarata karşı koyma faaliyetleri ile yetkili Ankara B Amirliği’ne talimat olarak, ‘aceledir’ emriyle gönderdiği raporda, “Henüz hüviyeti tespit edilemeyen bir şahıs, Ulus Meydanı’ndaki Tan kırtasiye mağazasından bir zaman önce bir Leyka (Leica) fotoğraf makinesiyle birlikte 35 makara da film satın almıştır. Mağaza sahipleri bu adamın Rus olduğunu, diğer biri de Bulgar olmasının muhtemel bulunduğunu söylemiştir. Aslen Rus veya Bulgar olduğu anlaşılan bu adamın son günlerde, aldığı fotoğraf makinesiyle yazı kopyası ve bunun büyütülmesinin nasıl olacağı hakkında malumat edinmeye çalıştığı nazarı dikkati celbetmiştir” denildi.

KISA BOYLU SARIŞIN

İstihbarat belgesinde şu bilgiler yer aldı: “Adam şimdi de bir agrandisman cihazı (fotoğraf baskısında kullanılan cihaz) satın almak istemektedir. Bu şahsın aradığı agrandisman Tan mağazasında yoktur. Ancak mağaza sahipleri Şel (Shell) benzin deposunda bulunduğunu bildikleri bir agrandisman kondansatörünü alarak buna bir objektif ve bir de ayak eklenmek sureti ile işe yarar bir hale koymayı vadetmişlerdir. Adam yarın (17 Ağustos 1940 Cumartesi günü) ya öğleden evvel veya öğleden sonra Tan mağazasına gelecek ve kondansatörü görecektir. Kısa boylu ve sarışınca olan bu adamın teşhisi ve hüviyetinin tespiti lazımdır. Sonra, gerek Leyka makinesi, gerek almak istediği agrandisman cihazı ile neler yapacağını ve neler yapmakta olduğunu behemehal tespit etmek pek mühimdir. Şu kadar ki, adamı teşhis için mağaza sahiplerinden istifade etmek, adamın takibatından haberdar olmasını intaç edebilir. Bu sebeple mağazanın tarassut edilmesi ve bu mağaza mensuplarından birinin dükkandan çıkarak Abdulbaki’nin Şel (Shell) mağazasına gidişini, oradan Abdulbaki elinde agrandisman kondansetörü olduğu halde kendi dükkânına avdeti gözetilmek ve o sırada Tan mağazasında bulunarak cihazı tetkik edecek ve kendisine dükkâncılar tarafından izahat verilecek olan kısa boylu, sarışın adamın peşini bırakmayarak hüviyetini ve faaliyetini tespit etmeğe gayret etmek zarureti vardır.”

Belgede Ankara’daki istihbarat personeli de “Ankara’nın uyanık ve gayretli memurları” ifadesiyle övüldü.