MİT ortaya çıkarttı… Milyonların verisi sızdırılmış

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SİBER casuslara yönelik MİT’in koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ortak çalışmalarıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli ‘Aydo Yazılım’ adlı şirkete operasyon yapıldı. Operasyonda, şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el koyuldu.

MİT’in yaptığı uzun süreli istihbari çalışmalarda, ‘Aydo Yazılım’ tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkân sağlayan, özel bir sorgu arayüzü eklendiği belirlendi.

ÇOCUKLARA AİT KAYITLAR BULUNDU

Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin sözkonusu sistem üzerinden sorgulanabildiği ortaya çıktı. Kişilere ait TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla, kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu belirlendi. Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtlar da bulundu.

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Geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi. Yazılımı kullanan sendika, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik de soruşturma başlatıldı. Sunucular üzerinde yapılan incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında ‘NVİ’ ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı, bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu sözkonusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği saptandı.

HEM KORUMA SAĞLIYOR HEM BİLGİ SORGULATIYOR

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Soruşturmada, Aydo Yazılım’ın ‘Clock & Wise’ adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği de ortaya çıktı. Şirketin, bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkân sağladığı belirlendi. Sözkonusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişleyeceği öğrenildi.

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