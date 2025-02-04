MİT örgüt toplantısında vurdu: Beşiktaş katliamcısı öldürüldü

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin 2015 yılından beri Türkiye’de gerçekleştirdiği, çok sayıda asker ve polisin şehit olduğu terör eylemlerini organize eden ‘Azad’ kod adlı Mahmut Ağca’yı öncelikli etkisiz hale getirilecek hedef listesine aldı. MİT’in istihbarat ağı sayesinde PKK/YPG’li terörist Ağca’nın Ayn el Arab’da olduğu belirlendi.

GÜVENDE HİSSETTİĞİ ANDA

Kendisine bağlı örgüt kadrolarını ve eylemleri uzaktan yönettiği için güvende olduğunu düşünen Mahmut Ağca, bir evde örgütsel görüşme yaptığı sırada düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. 2006 yılında bölücü terör örgütüne katılan Ağca, 2015 yılına kadar örgütün sözde sivil savunma birlikleri faaliyetlerinde yer aldı. 2015 yılında örgütün sözde askeri istihbaratına girerek Suriye’den Türkiye’deki terör eylemlerini organize etmeye başladı. Türkiye’deki eylemler için Suriye’den patlayıcı ve terörist aktarımları gerçekleştirdi.

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5 KANLI EYLEMİN FAİLİ

Terörist Mahmut Ağca’nın rol aldığı terör faaliyetlerinden bazıları:

- 29 Ağustos 2015’te Şanlıurfa’da 2 polisin şehit olduğu ekip aracına yönelik saldırı.

- 10 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 6 sivilin şehit olduğu, 9’u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı Çevik Kuvvet servis aracına yönelik saldırı.

- 10 Aralık 2016’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 40’ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı.

- 8 Ocak 2022’de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırı.

- 7 Ağustos 2024’te Suriye Azez’de yer alan kontrol noktasında Suriye Milli Ordusu mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü TIR ile gerçekleştirilen terör saldırısı.