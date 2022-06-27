MİT operasyonuyla yakalanmıştı! İşte Yunan casusun ifadesi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Gaziantep Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan vatandaşı olan ve Türkiye'de casusluk faaliyeti yaptığı belirlenen Mohammed Amar Ampara'yı takibe aldı. Ekipler, Ampara'nın Türkiye'nin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek, Yunanistan istihbarat teşkilatına aktardığını belirledi.



Bu bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, Ampara'yı düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Mohammed Amar Ampara, tutuklanarak cezaevine konuldu.



CASUSUN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI! HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ



CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ise Türkiye'de casusluk yaptığı belirlenen Yunanistan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'nın ifadelerini anlattı.



Uludağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



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Ampara ifadesinde tüm suçları itiraf etti. İfadesinde Suriye’de doğduğunu anlatmış, ziraat fakültesi mezunu olduğunu söylemiş. Eşinin ve 4 çocuğunun olduğunu belirtirken 1986 yılında Yunanistan’a ağabeyinin desteği ile gittiğini orada bir mermer şirketinde çalıştığını söylemiş. Daha sonra Yunan istihbaratının kendisi ile temas kurduğunu kendisinin Türkiye’de casusluk yapması amacıyla gönderdiğini ifadesinde itiraf etmiş.

Mohammed Amar Ampara, Türkiye’de eşi de Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın etkin olduğu bir bölgede. DEAŞ’a bağlı eğitim kurumunda görevli. İfadesinde, ‘Yunanistan’ın istihbarat biriminin talimatı ve telkini ile en az 10 defa Suriye’ye geçtim. Eşime para götürdüm. Yaptığım bütün eylemleri adım adım Yunanistan istihbaratına bildirdim.’ diyor. Ayrıca DEAŞ’ın sözde emirine de para taşıdığını belirtiyor.

Özellikle Suriye’ye 10 defa girip çıkmış. Türkiye burada göçmenlere kötü davranıyor mu onun gözlemlerini tutmuş ve Yunan istihbaratına aktarmış. Özellikle sınır geçişi ve güvenlik zafiyeti var mı onu bildirmiş. Mersin bölgesine yerleşmiş kişilerin onlarla ilgili adres çalışması yaptığını evlerinin konumunu Yunan gizli istihbarat birimine aktardığını söylüyor. Kendisi ile temas kuran 3 Yunan istihbarat servisi üyesinin eşgalini ve isimlerini de anlatmış.