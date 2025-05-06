MİT, MOSSAD’ın 2. katliamını çökertti! Bin 300 Lübnanlıyı daha öldürecekti... Müthiş operasyonun detayları CNN TÜRK'te

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Mossad'ın 2024 yılında Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarında kullandığı aynı marka ve model çağrı cihazı dolusu kargo MİT'in operasyonu ile, İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi. Saldırılardan sadece 2 gün önce Hong Kong'tan İstanbul'a gelen ve 27 Eylül'de Lübnan'a gönderilmek üzere bekleyen kargodan, içerisine bomba enjekte edilen bin 300 adet çağrı cihazı ve 700 adet şarj aleti çıktı.

İsrail geçtiğimiz yıl eylül ayında Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarını Lübnan’ın birçok noktasında patlatmıştı. Patlamalarda 9 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralanmıştı. Saldırılarda kullanılan çağrı cihazlarıyla aynı marka ve model bomba yüklü bin 300 adet çağrı cihazı ve 700 adet şarj aleti dolusu kargonun patlamalardan sadece birkaç gün sonra Lübnan'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda MİT sayesinde yakalandığı ortaya çıktı.

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

İsrail bir düğmeye basmıştı, binlerce kişi aynı anda patlamıştı. Saldırı Beyrut’ta 17 Eylül 2024’te gerçekleşmişti. MOSSAD bin üç kişiye daha aynı saldırıyı yapacakken MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Tayvan çıkışlı uçağı kargosunda bin 300 çağrı cihazı ve 700 şarj cihazı ele geçirildi. Ayın 27’sinde bu cihazlar Lübnan’a gidecekti. yapacakken MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sayesinde katliamın önüne geçildi. 61 koli içerisindeki cihazlar bomba imha biriminde incelendi.

İKİ CİHAZDA İKİ AYRI PATLAYICI

Yapılan çalışmada 3 gram beyaz renkli patlayıcı olarak değerlendirilen bir patlayıcı bulunuyor. Bataryada ise koyu kahverengi renkli yanıcılığı yüksek patlayıcılığı yüksek sıvı olarak değerlendirilen metal gövde içerisine sonradan enjekte edildiği düşünüldüğü belirtildi. Kağıtta yitecek parçalayıcısı blender olarak gösterilmiş.

DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay ise şu değerlendirmelerde bulundu:

MİT bu istihbarata ulaşıyor. 16 Eylül’de geliyor, 17 Eylül’de patlama yaşanıyor. Ondan bir gün önce İstanbul’a geliyor. Hizbullah daha önceden çağrı cihazı üreten firma ile anlaşıyor. Ancak MOSSAD bunu öğreniyor ve tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde patlayıcı yerleştiriyor. Yanıcı maddeye gelen sinyal sayesinde düzenek harekete geçiyor ve patlama gerçekleşiyordu. Bu düzenek de yine aynısı. MİT bu bilgiyi elde ettikten sonra İstanbul Havalimanı’na gelen 4 büyük paketi incelemeye alıyor. İnceleme sonucunda patlayıcılara ulaşılıyor ve cihazlara el konuluyor.