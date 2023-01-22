MİT, Mossad casuslarını böyle yakalamış

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Ekim 2021'de İstanbul'da İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen 15 kişi tutuklandı. Türkiye, Mossad ile Milli İstihbarat Teşkilatı arasında yaşanan istihbarat savaşından haberdar oldu. Peki MİT durumu nasıl fark etti, Mossad'ın yıllarca üstünde çalıştığı, milyonlarca dolar kaynak akıttığı projesi bir operasyonla nasıl suya düştü?

Katar'da faaliyet gösteren El Cezire televizyonunun hazırladığı belgesele göre, Hamas hakkında bilgi arayan Mossad, Türkiye'de okuyan, ihtiyaç sahibi Filistinli öğrencilere sosyal medya üzerinden ulaşıyor, muhbirlik karşılığında 2000 ila 3000 dolar arasında her bir öğrenciye ödemeler yapıyordu. Ancak profillerde mesleklerin sıkça değiştiğini ve şüpheli yer paylaşımlarının yapıldığını farkeden Filistinli öğrenciler, hesaplardan şüphelinince güvenlik birimlerini bildirdi. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın yanına çekemediği öğrencileri kendi saflarına kattı. Yanlış bilgiler vererek Mossad'ı 1,5 yıl boyunca oyaladı.

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Belgeselde konuşan Filistinli bir gencin anlattıklarına göre, Mossad ajanları istihbarat karşılığında öğrencilerin Avrupa'da istedikleri herhangi bir ülkeye yerleşmelerini de ödül olarak sunuyordu. İstanbul'daki İsviçre konsolosluğuna randevusuz giden bir genç, 30 dakika içinde Filistin pasaportu ile İsviçre vizesi aldı. Ancak genç, MİT'in talebi üzerine İsviçre'ye gitmedi ve Mossad ile iletişimi kesti. El Cezire, iddiaya ilişkin İsviçre Konsolosluğu'ndan bilgi talep etti. Konsolosluk ise yanıt vermedi. Belgesele konuşan başka bir genç ise Mossad ajanlarının Türkiye'ye gelmekten çekindiğini ve sıkça yurt dışında buluşma talep ettiklerini anlattı.

MİT, Mossad'ın angaje ettiği casuslara gönderdiği paranın izini sürerek istihbarat sağlayan ajanları tek tek tespit etti. Bir bölümünü haber kaynağı yaptı bir bölümünü ise tutukladı. Operasyonu bir adım öteye taşıyan MİT, sosyal medya üzerinden sahte bir öğrenci topluluğu kurdu. Amaç sahte hedefler oluşturarak Mossad'ı avlamaktı. Planlandığı gibi de oldu. Mossad'ın safına kattığını düşündüğü öğrenciler, MİT'e bilgi sağladı. Çok sayıda ajan bu sayede açığa çıktı. Ekim 2021'de 15 casus tutuklanarak cezaevine gönderildi.