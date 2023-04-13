Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'MİT mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#MİT#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 09:42

İstanbul’da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini MİT mensubu olarak gösteren kişilerin çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığını tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün sabah operasyon düzenlendi.

MİT mensubuyuz diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

MİT mensubuyuz diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#MİT#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki