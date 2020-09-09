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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

MİT mensubunun ifşa davasında 19'ar yıl istendi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
MİT mensubunun ifşa davasında 19'ar yıl istendi
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Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin aralarında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın da bulunduğu 3’ü tutuklu biri firari 8 sanığın yargılandığı davada savcı, tüm sanıkların 19’ar yıla kadar hapsini istedi.

Davada Barış Pehlivan ve muhabir Hülya Kılınç ile Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklu, Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve yazı işleri müdürü Aydın Keser tutuksuz, Erk Acarer ise firari sanık olarak yargılanmıştı. Cumhuriyet Savcısı, sanıkların MİT görevlisi şehitlerin ve ailelerinin kimlik bilgilerini yaymak suretiyle “2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’na Muhalefet ve devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçlarını işlediklerini belirtti. Mütalaada MİT’in, ilgili kanuna göre bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli olduğu hatırlatıldı. Sanık gazetecilerin ise istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa ettiğine dikkat çekildi ve bu suçtan cezalandırılmaları istendi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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