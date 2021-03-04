MİT kumpası davası bitti: 7 Şubat’a 10 müebbet

Emniyet ve yargıya sızan FETÖ/PDY mensuplarının hazırladığı kumpas çerçevesindeki operasyonlar, 7 Şubat 2012’de zirveye çıktı. Sözde özel yetkili savcı, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ameliyata gireceği gün MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini telefonla arayarak ifadeye çağırdı. Hedef Hakan Fidan ve diğer MİT görevlileri üzerinden Cumhurbaşkanı

Tayyip Erdoğan’a operasyon yapmaktı. Ancak hain plan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümetin devreye girmesiyle çöktü. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 15’i firari 34 sanığa dava açıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi dün davayı karara bağladı. Sanıklar eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı ve Ayhan Albayrak ile örgütün ‘emniyet mahrem imamları’ olduğu belirtilen Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yılmazer, Atayün, Aksoy, Demirhan ve Albayrak ayrıca hiyerarşik silsileyle sahtecilikten 9’ar yıl hapis cezası aldı.

Eski polisler Oğuzhan Ceylan, Veli Tuluy, Fazıl Adnan İzgi ve Erkan Ünal ise terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, gazeteci Mustafa Gökkılıç’a ise silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay, soruşturmanın gizliliğini ihlalden ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.