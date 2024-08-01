MİT koordine etti: Ankara'da ABD ile Rusya arasında esir takası

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Takas operasyonu kapsamında; ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan; 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlandı.

TARİHE GEÇEN TAKAS OPERASYONUNDA MİT İMZASI

Bu operasyon son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Tarihe geçen bu operasyonun diyalog kanallarının kurulmasını ise MİT sağladı.. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT’in organizasyonu ile Temmuz 2024’te taraflar Türkiye’de bir araya getirildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus’ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürüttü.

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KAMUOYUNDA SIKÇA DUYULAN İSİMLER DE VAR

Tüm tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu. Bu kişiler arasında; RF’de cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan GERSHKOVICH ile ABD Deniz Piyadesi Paul WHELAN, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico KRİEGER, Rus muhalif İlya YASHİN ve Almanya’da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim KRASİKOV gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.

TAKAS OPERASYONUNU MİT YÖNETTİ

Ankara’da 7 ayrı ülke arasındaki bu takas operasyonu, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar MİT tarafından yönetildi. Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılanırken yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı.

ESİRLER MİT PERSONELİ GÖZETİMİNDE UÇAKLARDAN ALINDI

Takasın gerçekleştiği Ankara’da da rehinelerin değiş-tokuşu MİT’in kontrolünde yapıldı. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeni ile şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi. Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT’in onayı ve talimatları ile yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçakların dönüşü de yine MİT’in onayı gerçekleştirildi.

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MİT, ÜLKELER ARASINDAKİ DİYALOGDA KİLİT ROL ÜSTLENİYOR

Ülkeler arasındaki her türlü sorunda diyalog kanallarının sonuna kadar açık tutulması yönünde çağrılarını sürdüren Türkiye ve Milli İstihbaratı Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve arabuluculuk faaliyetleri gerçekleştirme yönünde adımlar atmakta. MİT, istihbarat diplomasisi başta olmak üzere tüm istihbarat araçlarını kullanarak uluslararası alanda çatışmaların çözümüne katkı sağlamakta.