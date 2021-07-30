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ANKARA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

MİT, kırmızı bültenli PKK’lıyı Irak’ta yakaladı

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MİT, kırmızı bültenli PKK’lıyı Irak’ta yakaladı

İnterpol tarafından ‘Kırmızı bülten’le aranan, Avrupa’ya kaçış hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi “Piro Karker” kod adlı Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonuyla Kuzey Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Demir’in 2009’da Ağrı’dan örgüte katıldığı, Tendürek Dağı kırsalından Irak’ın kuzeyine geçtiği belirlendi. Hakurk, Gara ve Kandil’de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014’te Suriye’ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil’de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edildi.

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