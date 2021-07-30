MİT, kırmızı bültenli PKK’lıyı Irak’ta yakaladı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Demir’in 2009’da Ağrı’dan örgüte katıldığı, Tendürek Dağı kırsalından Irak’ın kuzeyine geçtiği belirlendi. Hakurk, Gara ve Kandil’de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014’te Suriye’ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil’de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edildi.

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