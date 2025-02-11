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MİT, İsrail saldırıları sonrası gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem girişimlerini engelledi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#İsrail#Gayrimüslim
MİT, İsrail saldırıları sonrası gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem girişimlerini engelledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 23:48

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları sonrası Türkiye'deki gayrimüslim vatandaşlara yönelik planlanan eylem girişimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından engellendi.

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Millî İstihbarat Teşkilatı'nın 2024 Faaliyet Raporu'na göre radikal örgütlerle mücadele kapsamında; çok sayıda örgüt üyesi tespit edilerek eylem planları engellendi. Bahse konu deşifrelerinin yanı sıra İsrail'in başta Filistin olmak üzere Orta Doğu'ya yayılan saldırılarına bağlı olarak, Türkiye'deki gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem planları da engellendi. Konuya ilişkin MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın tarafından kaleme alınan raporun takdim kısmında, "İsrail'in Orta Doğu'ya yayılan saldırılarına bağlı olarak ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışları da bertaraf edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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#MİT#İsrail#Gayrimüslim

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