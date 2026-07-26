×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT ilk kez paylaştı 91 yıllık gizli belge

Güncelleme Tarihi:

#Gizli Belge#İstihbarat Raporu#MAH
MİT ilk kez paylaştı 91 yıllık gizli belge
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) resmi internet sitesinde, “Özel Koleksiyon” sekmesi başlığı altında yer alan “Belgeler” kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Belgede, 27 Ağustos 1933 tarihli, “bizzat açılacaktır” ibaresiyle Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti’ne (MAH) bağlı D (Teknik Destek) Şubesi’nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliği’ne gönderilen yazı yer alıyor:

YAZILAR KISMEN GAİP

“230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur.” Belgenin en altında “not” ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların, 10 gram perchlorür de fer (demir klorür) ve 90 gram maimukattar (damıtılmış su) karışımı ile açılabileceği belirtildi. Not kısmında “Fırça ile sürmek iyi netice vermez” bilgisi de yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gizli Belge#İstihbarat Raporu#MAH

BAKMADAN GEÇME!