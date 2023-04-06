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'MİT görevlisiyiz' diyerek dolandıran şebekenin lideri lüks yaşam sürmüş

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#Muğla#Sahte Mit Görevlisi#Dolandırıcılık
MİT görevlisiyiz diyerek dolandıran şebekenin lideri lüks yaşam sürmüş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 13:21

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek 30 kişiyi 15 milyon lira dolandıran ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 5 şüpheliden örgüt lideri H.H.S.'nin kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından H.H.S. ile 4 kişinin 'Şehit ailelerine, dini derneklere ve arsa-tapu işlerinde bürokratik yardım', 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, iş insanları ve esnafın arasında bulunduğu 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, 4 Nisan sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.

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Şüphelilerin kendilerine 'Komutan' ve 'Müçteba' gibi isimler taktığını, vatandaşların duygularını sömürerek dolandırdıkları, örgüt lideri H.H.S.'nin kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi. Aralarında H.H.S.'nin de olduğu 5 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Sahte 'MİT görevlisi' operasyonu
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#Muğla#Sahte Mit Görevlisi#Dolandırıcılık

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