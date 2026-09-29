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MİT destekli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

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#Güvenlik Operasyonu#Terörle Mücadele#DEAŞ
MİT destekli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 20:08

Mersin'de MİT destekli terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubelerinin ortak yürüttüğü çalışmada geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ'ın için faaliyet yürüten 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin terör örgütünün propagandasını yaptığı da tespit edildi. Yapılan çalışmalarında ardından yabancı uyruklu 3 şüpheliye yönelik özel harekat timleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınıp terör ekipleri tarafından işlemleri yapılan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Güvenlik Operasyonu#Terörle Mücadele#DEAŞ

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