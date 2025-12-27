MİT, DEAŞ’lı teröristi yakaladı… ‘Sansasyonel’ eylem yapacaktı

Haberin Devamı

MİT, yaptığı istihbari çalışmalarında İbrahim Burtakuçin’in Türkiye’de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, yılbaşında Türkiye’de DEAŞ adına eylem-saldırı hazırlığı yaptığını belirledi. Yurtiçi ve yurtdışında birçok DEAŞ’lı ile irtibat halinde olduğu belirlenen Burtakuçin’in yakalanması için çalışma başlatıldı. Yeri belirlenen Burtakuçin, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ortak çalışmasıyla Malatya’da yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Burtakuçin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANLI BOMBA EĞİTİMİ

Burtakuçin’in yakalandığı evde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçerildi. Bu dijitallerin

incelemesinde “DEAŞ’a ait yazılımlar, örgütün sözde bayrak-flamalarına ilişkin görseller, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ses dosyaları, DEAŞ’ın yöneticilerine ait görseller ve videolar, örgüt elemanlarıyla yaptığı görüşmeler” bulundu. Yapılan çalışma ile DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planı ve örgütün eleman kazanma ve yeni yapılanması deşifre edildi.

‘İNTİHAR EYLEMCİSİ’ YAKALANMIŞTI

İSTİHBARAT örgütlerinin kontrolünde hareket eden kullanışlı örgüt DEAŞ’tan uyuyan hücrelere yılbaşında Türkiye’de eş zamanlı eylem yapma talimatı verildi. Bu konuda tüm güvenlik ve istihbarat birimlerine uyarı yazısı gönderilirken, ek önlemler alınması istendi. Uyarıda yazısında, DEAŞ’a bağlı uyuyan hücrelerin canlı bomba-bombalı araç ve “yalnız kurt” (tek başına hareket eden teröristler) şeklinde eylem planladığı belirtildi. DEAŞ’ın birçok ilde aynı anda eylem yapma hazırlığında olduğu belirlendi. MİT, 3 gün önce de DEAŞ’ın intihar eylemi yapmak üzere görevlendirdiği “Yahya” kod adlı Mehmet Gören’i, Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.

İSTANBUL’DA 115 GÖZALTI

Yılbaşı öncesi İstanbul’da yapılan DEAŞ operasyonunda da 115 kişi gözaltına alınmıştı.